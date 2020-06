Vanessa Claudio y Carlos Arenas, su relación. La ahora conductora de Suelta la Sopa contó cómo fue su relación con el actor, la cual catalogó como “una pesadilla”. Te contamos los detalles.

Hace unos años ambos trabajaban para el matutino de Tv Azteca, Venga la Alegría, la relación sin embargo se fue poco a poco desgastando hasta que comenzaron los rumores de que terminarían. Ahora Claudio confesó que él era sumamente inseguro y la hizo pasar muy malos ratos.

La conductora confesó que hizo lo posible para salvar la relación sin embargo se dio cuenta de que no era saludable estar con alguien así, pues él era una persona insegura que sentía celos de cualquiera, lo que llevó a muchas discusiones.

Vanessa señaló que existió cierto tipo de maltrato en el que los celos enfermizos de Arenas afectaron su desempeño en Venga la Alegría pues sus propios compañeros estuvieron involucrados en los arranques del actor.

“Un día se me acerca Sergio (Sepúlveda) y me dice: Vanessa, yo no sé que está pasando con tu relación pero esta Vanessa que se está presentando a trabajar últimamente no es la Vanessa que nosotros conocemos”, declaró la conductora