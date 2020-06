Vanessa Claudio: ¡Carlos Arenas es un celoso tóxico!

Vanessa señaló que ella hizo todo lo posible por salvar su relación con el actor, la cual consideró que no era saludable, ya que él era una persona muy insegura que sentía celos por cualquier persona y por cualquier detalle, situación que poco a poco fue acabando con su noviazgo.

“Las cosas no terminaron bien. Yo intente de la manera posible salvar la relación la verdad, no era una relación saludable (…) Carlos es un chico muy inseguro y es muy celoso, era muy celoso de cualquier detalle y no es un mal chico, porque yo me enamoré de la persona, del amigo, pero se convirtió en un relación tóxica. Yo me convertí en una versión de Vanessa que no era yo”, puntualizó.