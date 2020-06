Vanessa Claudio por este motivo dejó “Venga la Alegría”. Tal parece que su paso por el programa matutino al final resultó un tanto amargo…

Luego de 13 años de pertenecer a las filas de TV Azteca, la modelo puertorriqueña decidió abandonar México para arrancar un nuevo proyecto profesional con la cadena Telemundo, sumándose al elenco del programa de espectáculos Suelta la sopa , donde reveló ciertos detalles que su relación con sus antiguos compañeros de trabajo, a quienes calificó como inexpertos.

“Cuando empezaron a entrar mis compañeros nuevos y la verdad no voy a mentir, empezaron a dar un lugar que para mí no les correspondía al principio o te ponían al mismo nivel de alguien y te pedían que llegaras más temprano para ayudar a la otra persona y yo decía, pero ¿por qué?’.

Por otro lado, Vanessa aseguró que ella se salió tres años de la televisión para estar mejor preparada, contrario de otras compañeras que no tenían nada de experiencia.

“Yo me salí tres años de la televisión a estudiar a prepararme, para que cuando tú me contrataras a mí no pasaras trabajo, me explico, yo estaba escribiendo la gente pensaba que las hermanas veneno les daban el guión, no, yo lo estaba escribiendo las hermanas veneno”, destacó.