Vanessa Claudio habló pestes de ‘Venga la Alegría’. La conductora trabajó muchos años en TV Azteca y dice que no le pagaban bien.

Además de que esperaba una oportunidad de crecimiento profesional dentro de la televisora, pero nunca llegó, por eso se fue.

Una de las conductoras favoritas que tenía el programa de ‘Venga la Alegría’ era Vanessa Claudio, quien repentinamente dijo adiós a la emisión matutina.

Después comentó que salía de la televisora debido a que sería la nueva conductora de ‘Suelta la Sopa’, ahora mediante un Instagram Live la conductora reveló varias cosas que le ocurrieron durante su estancia en TV Azteca.

Asimismo Vanessa comentó que esperaba una oportunidad de crecimiento profesional, así como le pedían que trabajara horas extras:

“Cuando entraron mis compañeros nuevos, les empezaron a dar un lugar que no les correspondía, te ponían al mismo nivel, te pedían que llegaras más temprano para ayudar a la otra persona, pero yo decía ¿por qué si yo me salí 3 años de la televisión a estudiar?”, dijo.

Un claro ejemplo fue cuando le pidieron a Vanessa que le ayudara a Kristal Silva cuando llegó a ‘Venga la Alegría’:

“Kristal era nueva, y al principio me ponían con Kristal a tratar de leerle el guión para que ella entendiera qué tono le tenía que dar, y a mi se me hacía un poco injusto, porque en todas las secciones me ponían a Kristal al lado, diciendo secciones que yo traje al programa. Ella no tiene la culpa, era algo que tu decías no es que no le des oportunidad pero pagué un derecho de piso gigantesco”, explicó.