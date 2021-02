El actor Vadhir Derbez se lastimó el rostro tras sufrir un aparatoso accidente mientras esquiaba en las majestuosas montañas de Aspen, Colorado.

El pasado 18 de enero, Vadhir cruzó oficialmente al “tercer piso”. Por esta razón, miembros de su extensa familia le decidicaron varios mensajes de felicitación a través de sus redes sociales.

La primera en hacerlo fue Alessandra Rosaldo, esposa de su papá Eugenio Derbez. La cantante y actriz compartió un video con varios momentos junto a él, escribiendo: “Muy feliz cumpleaños, Vadhir, Te amamos con todo el corazón”.

Además de los festejos virtuales, el segundo hijo de Eugenio Derbez y su familia decidieron darse una escapada para esquiar; y según varios reportes al viaje se sumó la actriz Martha Higareda.

Sin embargo, no todo fue risas y diversión, pues Vadhir compartió a través de sus redes sociales algunas historias en las que muestra su rostro lesionado tras accidentarse.

“Esto me pasa por no traer casco. Lo peor es que me di en la madre en una así plana, pero ni modo”, contó el actor.

Te puede interesar:

Bárbara de Regil anuncia su salida definitiva de Tv Azteca

Emilia Clarke podría reemplazar a Amber Heard en Aquaman 2

Por su parte, su hermana Aislinn Derbez también compartió imágenes de la lesión, mostrando que el moretón se tornaba cada vez peor.

Unas horas después, Vadhir Derbez mostró que lucía unas vendas en la nariz, debido al golpe que recibió en la cara tras su caída.

“Estamos aquí reportando, sobreviviendo. Está cabrón.. Literalmente el esquí… aparte en la parte más estúpida. Acababa de bajar una súper difícil y luego en la parte planita se me cruzó el esquí y me fui de hocico, no pude ni meter las manos”, respondió Vadhir Derbez.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.