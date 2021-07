En medio de los dimes y diretes, Vadhir Derbez finalmente se pronunció sobre los rumores de una presunta separación entre su padre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

La segunda temporada de la popular serie “De Viaje con los Derbez” trajo consigo no solo divertidos momentos, también despertó los rumores de divorcio entre Alessandra y Eugenio por diversas actitudes de la pareja.

Ante la creciente ola de especulaciones, Vadhir Derbez fue abordado y cuestionado al respecto durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.

Vadhir Derbez se mostró sorprendido ante las especulaciones de la posible crisis matrimonial que atraviesan su padre y Alessandra Rosaldo. Además aseguró que ante sus ojos, se encuentran mejor que nunca.

“No los he visto en un ratito, pero no. Yo estoy súper bien, los veo perfectos. No puedo comentar de eso“, dijo el también cantante a las cámaras del programa Sale el Sol.

La declaración de Vadhir Derbez surge a solo unas semanas de que la cantante de Sentidos Opuestos rompiera el silencio sobre las críticas que recibió por su “comportamiento” hacia Eugenio Derbez.

En entrevista con De Primera Mano, Ale Rosaldo se mostró tranquila y aseguró que nunca se podrá complacer a todos, y ya han aprendido a recibir todo tipo de comentarios.

“Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados. Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. ¡Seguimos juntos!, invictos. Claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas“, declaró la famosa.

