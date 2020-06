Vadhir Derbez revela que le fueron infiel. Así lo confesó en una transmisión en vivo en la que contó sobre su decepción amorosa; su ex responde…

Vadhir Derbez tocó el corazón de sus seguidores al contar su reciente decepción amorosa, ya que habría pasado por una infidelidad.

La madrugada de hace unos días la estrella acaparó las miradas de sus más de 4 millones de seguidores, al realizar una transmisión en vivo en Instagram en la que les contó que estaba pasando por momentos difíciles.

“Triste, porque la persona con la que he estado, pues digamos que saliendo, ya nueve meses, la acabo de cachar que se acaba de ir, pues con un tipo, que le caché ahí y ahorita está creo que en Pachuca o no sé dónde…”, explicó.

Muchos de sus seguidores se preocuparon de que Vadhir Derbez realizara la transmisión en vivo mientras caminaba por las calles a altas horas de la noche, por lo que le sugirieron que se regresara a casa, pero él comentó que lo hacía como una forma para despejar su mente.

“Y saben, cosas de relaciones tontas, entonces ya, muy desagradable tema, pero sí … mucha gente diría ‘¡¿pero cómo que a ti te pasa eso y no sé qué?’, pues claro, hay que valorar lo que uno tiene. Obviamente ya me quería salir de la casa, me vine a caminar por lo mismo…”, expresó.