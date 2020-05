Vadhir Derbez enseña groserías a su hermana Aitana. La pequeña tiene cinco años de edad, por lo que así fue criticado el actor.

Para Aitana pasar tiempo con su hermano preferido es único, se ha revelado que la pequeña de la dinastía Derbez lo prefiere a él.

Sin duda varios famosos hacen de todo durante esta cuarentena por la pandemia del coronavirus para conseguir miles de likes o estar vigentes entre el público tras el paro de la industria del entretenimiento, un claro ejemplo ha sido Vadhir Derbez, quien estrenó en estas semanas su canal de YouTube y su cuenta en Tik Tok.

Asimismo el joven ha querido seguir presente dentro de las mente de los internautas , pero en esta ocasión lejos de conseguir los likes deseados, lo único que logró fueron varios comentarios en su contra, luego de que apareciera enseñándole groserías a su pequeña hermana Aitana.

El actor le pidió a sus seguidores los likes en el video que subió para que valiera la regañada que le darían su papá Eugenio Derbez y su madrastra Alessandra Rosaldo por enseñarle palabras altisonantes a la menor.

Tanto Aitana como Vadhir se muestran muy graciosos al momento de grabar el video, en el cual asemejan un audio de la canción Kream de Iggy Azalea en colaboración con Tyga, al momento de cantar la canción pronuncian una palabra altisonante:

“Me van a mad… por enseñarle cosas así, hagan que valga la pena jajaj Like like like. #Comedia #Aitana”, comentó el actor.