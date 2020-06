Vadhir Derbez da detalles de su arresto. El hijo de Eugenio Derbez no ha tenido una vida pública tranquila, en sus años más jóvenes cometió varios errores que lo llevaron a protagonizar un par de escándalos que su famoso padre tuvo que salir a cubrir. Ahora, a sus 29 años habló de un episodio de su vida muy polémico

Cuando él tenía aproximadamente 20 años fue arrestado en Florida, en su momento se mostró muy hermético (probablemente asesorado por parte del equipo de su padre) sin embargo ahora, a casi 10 años de lo sucedido, decidió hablar a través de su canal de Youtube.

Hace unos días Vadhir se había hecho popular en Youtube luego de compartir que su papá le fue infiel a su madre con Victoria Ruffo, la madre de su medio hermano, José Eduardo Derbez. Ahora esto es lo que reveló sobre su arresto.

Según Vadhir ocurrió en el estado de Florida, Estados Unidos, debido a que iba manejando a exceso de velocidad.

“Sí, me metieron a la cárcel alguna vezcuando tenía 19 o 20 años por ir manejando muy rápido. Me para la patrulla y me dice ‘¿qué te pasa, estás drogado? En toda la pin*** carretera te venimos viendo haciendo tu desmadre”, contó muy relajado.