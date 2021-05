¡Va enserio! Frida Sofía se quita el apellido “Guzmán” en redes sociales

Frida Sofía se mantiene firme en su postura de cortar cualquier lazo que la une a la familia “Guzmán-Pinal”, y la tarde de este miércoles lo comprobó al remover el apellido Guzmán de todas sus redes sociales.

La cuenta oficial de Instagram de la modelo sufrió una serie de cambios que no pasaron desapercibidos por miles de sus seguidores, en especial aquel en el que Frida Sofía se deshizo del apellido Guzmán.

A pesar de que la hija de Alejandra Guzmán fue registrada con los apellidos Guzmán Pinal, la joven decidió presumir con orgullo el Moctezuma, que pertenece a su padre Pablo.

Recordemos que a pesar de tener una buena relación con su padre, Frida Sofía no portaba su apellido de forma oficial porque Alejandra Guzmán temía que en algún momento intentara quitarle la custodia.

“Mi papá es una persona que ha tratado, aunque han sido muchos años le está echando ganas. Mi papá, no quiero decirlo así, porque no lo justifica. No estuvo presente, pero no le echo la culpa”, señalo la famosa de 29 años en entrevista con Lucía Méndez.

Además, indicó que a pesar de no estar en todos los momentos de su vida, siempre intentó mantenerse al pendiente de lo que le ocurría.

“En primera mi mamá me llevaba a todas partes de chiquita, mi mamá estaba en lo mejor y en su momento; mi papá no pudo llegar a eso, a luchar por mí porque ni siquiera tengo sus apellidos”,

El polémico cambio surgió a solo unas horas de que Enrique Guzmán acudiera a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ratificar la querella en contra de Frida Sofía.

