“Un cómplice más de la violencia patriarcal”: el contundente mensaje de Mon Laferte a López Obrador

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante Mon Laferte envió un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de su cuenta de Twitter, la chilena le mandó un mensaje al mandatario con la intención de hacerlo analizar la postura que ha tomado con respecto al movimiento feminista en México.

“Señor presidente @lopezobrador_ Con todo el respeto vengo a pedirle que dé un paso atrás y medite. Me gustaría que comprendiera que el movimiento feminista no fue creado por sus opositores y que no se trata de usted”, comenzó el tweet.

Señor presidente @lopezobrador_ Con todo el respeto vengo a pedirle que de un paso atrás y medite. Me gustaría que comprendiera que el movimiento feminista no fue creado por sus opositores y que no se trata de usted. Esta es la revolución de este siglo y somos las mujeres de — Mon Laferte (@monlaferte) March 9, 2021

“Esta es la revolución de este siglo y somos las mujeres de Latinoamérica las que estamos pidiendo a gritos, políticas públicas que nos protejan y garanticen el derecho básico de la vida“, señaló Mon Laferte.

Además, Laferte lo invitó a promover el cambio y no ejecutar acciones que en lugar de apoyar el movimiento, lo hagan ver como parte del problema.

“A mí me gustaría que usted fuese recordado como el primer presidente de Mexico que rompió el pacto y que comenzó con una transformación completa de respeto, igualdad y justicia”.

“Lamentablemente hoy, con sus actos, la historia dirá que usted fue un cómplice más de la violencia patriarcal. Por favor señor presidente, por favor”, finalizó Mon Laferte su mensaje a Obrador.

Ante el gran número de críticas que recibió por su “plan de acción” frente a las marchas por la conmemoración del Día de la Mujer, López Obrador respondió:

“Yo soy humanista”, continuó, “y yo apoyo al feminismo y no somos iguales a los conservadores. No tengo ningún problema de conciencia”, señaló en su encuentro con la prensa.

