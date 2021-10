Tunden a Laura León “La Tesorito” por comprar ropa en rebaja

La famosa Laura León, mejor conocida como “La Tesorito”, fue el blanco de críticas de una mujer que la grabó mientras se encontraba en una reconocida tienda en Estados Unidos, mientras se encontraba en la sección de rebajas. ¿Cómo reaccionaron los fans de la cantante? Aquí te lo contamos.

A través de un video retomado por el usuario de Instagram “Chica Pikosa”, se puede observar a la protagonista del melodrama El Premio Mayor durante su paso por una reconocida tienda de rebajas.

“Aquí en la Ross nos encontramos a Laura León, no nomás nosotros veníamos a las especiales, está pidiendo más descuentos“, se escucha decir a la mujer que graba el clip, cuya identidad aún es desconocida.

En el viral video se ve a la famosa hablando con la cajera que la está atendiendo, así como con un hombre del que está acompañada, mientras la “camarógrafa” menciona que Laura se ve molesta al preguntar sobre el precio de unos tenis.

“¿Qué tal? Laura León en la Ross de la Ciénega. Ya se molestó”, dice la mujer que se encuentra detrás de la cámara que capturo el momento.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas no fue el hecho de que Laura León se encontrara en dicho establecimiento para “ahorrarse un dinerito”, sino las terribles burlas de las que fue blanco por parte de la mujer que la grabó.

Por esta razón, las redes sociales se inundaron de comentarios furiosos en contra de la persona que grabó, muchos incluso señalando que fue una falta de respeto grabar a “La Tesorito” en un momento privado sin su consentimiento.

“No tiene nada de malo que una famosa quiera ahorrar SU dinero, ubíquense“, “Cada quien compra dónde le dé la gana” y “Creo que no sabe que no es la única artista que va a esa tienda y no veo nada de malo ahorrar dinero”, son algunas de las respuestas que circularon en la red.

