Tubi, el servicio de streaming gratuito de Tv Azteca. Fox Entertainment anunció el lanzamiento oficial de este servicio de streaming en México, la plataforma estará disponible en varios dispositivos y promete ofrecer una extensa colección de contenidos tanto internacionales como nacionales.

De la mano del grupo de Salinas Tubi llegará a México con una “amplia selección de contenidos”, tanto doblados como subtitulados al español. Así el usuario podrá ver tanto como clásicos de Hollywood como programas nacionales como Master Chef México, Exatlón, Amor en Custodia o Lo que la gente cuenta.

Parece que Azteca está apostando a contenidos cada vez más grandes y con Tubi puede que atraiga a muchas personas pues su principal fortaleza es que es completamente gratis. Será la televisora que se encargue de la publicidad de este producto.

¿Qué es Tubi?

Tubi es una división de Fox. Muchos señalan que Tubi es incluso mejor que Netflix, líder indiscutible de las plataformas de streaming, y el hecho de que sea gratis es una alternativa directa para personas que no tienen televisión. Pero eso sí, la plataforma no está libre de anuncios. No se sabe cuándo será su fecha de llegada con exactitud.

Hasta ahora se sabe que Tubi vendrá precargado en productos de la marca Hisese, sin embargo se planea que llegue a distintos sistemas a través de una aplicación descargable. Muchos no pueden esperar a que llegue a México pues con el aumento en las tarifas mensuales de Netfliz y Amazon Prime Video, muchos consideran otras opciones para ver sus películas y series favoritas.

Así es Tubi, el servicio de streaming gratuito de Tv Azteca.

