Ex CEO revela los salarios de youtubers de Badabun

Los salarios de youtubers de Badabun por fin han salido a la luz, esto gracias a una entrevista realizada por el canal de Youtube de Víctor González, quien platicó con el ex CEO del polémico canal.

Víctor González, integrante del equipo de Badabun, entrevistó al ex CEO de la empresa, César N y en la plática de una hora tocó varios temas como la polémica en la que se encuentra el equipo de Badabun y los salarios que ganan sus youtubers.

Además de los salarios de Badabun César N habló de su historia antes del canal, de cómo se ganaba la vida y cómo llegó a ser la cabeza de Badabun. Por otro lado, pidió parar la polémica alrededor del canal, ya que hay menores siguiendo el asunto y considera que el tema no es adecuado para niños.

Salarios de youtubers de Badabun

Según César, la empresa invirtió varios millones de pesos en los salarios de youtubers de Badabun. Mencionó que los youtubers que se atrevieron a mencionar que estaban siendo “explotados” debían reconsiderar sus palabras pues contaban con un salario entre 100 mil y 300 mil pesos al mes.

Esta entrevista generó opiniones divididas, pues mientras unos creen que los ex youtubers de Badabun exageraron la situación, otros no le creen al ex CEO, ya que en varias ocasiones ha mentido.

Hasta ahora no se sabe qué pasará con Badabun, sin embargo en su cuenta oficial de Instagram se puede ver una fecha con un fondo negro que dicta: 21 de marzo 2020, lo cual podría suponer un cambio radical de imagen para esa fecha.

