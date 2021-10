Tras polémica en redes, Ricky Martin revela qué le pasó en el rostro

El famoso cantante puertorriqueño Ricky Martin se mantiene en el ojo del huracán y ante la ola de comentarios que desató su “renovada” apariencia, decidió salir a hablar sobre las causas detrás de su transformación. ¡Esto fue lo que dijo!

El intérprete de “Living la Vida Loca” rompió el silencio y dio respuesta a quienes aseguraban que se realizó un “arreglito” en el rostro a través de sus historias de Instagram:

“Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados, preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y no me hecho nada en la cara, te lo juro, no. Mira tengo líneas“, se escucha decir al cantante en el breve clip.

Asimismo, Ricky Martin aseguró que de haberse realizado algún procedimiento estético en la cara, no hubiera tenido problema en decirlo: “Si me pongo bótox, me pongo fillers se los hubiese dicho porque no tengo nada que esconder”.

Esto dijo Ricky Martin sobre las especulaciones de cirugía estética

No obstante, el cantante destacó que si lució diferente fue gracias a unas vitaminas que se tomó el día de la entrevista que se viralizó hace algunos días. Al respecto dijo:

“El día de la entrevista lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y creo que ahí vino una reacción rara a mi piel porque, simplemente, me inflamé. Pero fuera de eso fue un día normal. Eso sí, no quise cancelar la entrevista con todo y la inflamación; lo hubiese hecho para que no tuviese hoy que estar haciendo este video”, aclaró el famoso.

Para finalizar su video, Ricky Martin dejó más que claro que solo se trató de una reacción de su cuerpo y nada “permanente”: “Está todo bien. Insisto, mi vida está normal, estoy muy saludable”.

