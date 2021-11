Tras ausencia de Luis Miguel, actor revela que él fue “el padre de sus hijos” con Aracely Arámbula

En temas de romance en el mundo del espectáculo, una de las parejas que más despierta el interés del público es la que en su tiempo formó Luis Miguel y Aracely Arámbula, celebridades que incluso a la fecha mantienen un claro distanciamiento debido al papel de padre que ejerce el artista.

Y es que ‘El Sol’, quien a lo largo de décadas forjó un amplio historial de éxitos y reconocimientos con su carrera como cantante, es señalado por sus fans que le cuestionan su paternidad no sólo con Miguel y Daniel, hijos de su relación con Arámbula; sino también con Michelle Salas, la joven de ahora 32 años que nació fruto de su romance con Stephanie Salas.

Pese a que algunos de estos temas se abordaron en la trama biográfica de Netflix ‘Luis Miguel, la serie’, hay asuntos de familia que la audiencia conoce por declaraciones de la misma ‘Chule’, quien externó polémicos datos del intérprete como que no paga la manutención de los pequeños que, además, no ha visto en mucho tiempo.

Con esta situación presente, un actor del medio también reveló información que conmovió a las y los admiradores de la actriz, ya que compartió haber sido él quien fungió como la figura paterna de los niños.

Actor revela que él fue el padre de los hijos de Luis Miguel con Aracely Arámbula

Fue Arturo Carmona el famoso que en una entrevista manifestó la estrecha relación que sostuvo no sólo con Aracely Arámbula, sino también con sus hijos.

Los niños y yo tuvimos un vínculo muy bonito… convivíamos. Me atrevo a decir que llegué a ser el papá de esos niños en ese tiempo”, detalló en una conversación que tuvo con el conductor Fernando Lozano.

Asimismo, el regiomontano mencionó que en esa época apoyó a la presentadora y la animó a fomentar la relación de los menores con su padre, sin embargo, con el tiempo terminó cansado de esconderse ya que Arámbula seguía viviendo en la casa de Luis Miguel.

“Yo le aplaudía que ella pretendía y provocara que el papá viera a sus hijos, lo que no entendía es que ella fuera y se quedara ahí mismo… Empecé a cansarme y a parte me ocultaba. (Pensé) ‘¿Qué estoy haciendo yo aquí?’. Llegó un momento en el que me cansé y ella lo entendió muy bien, y hoy lo hablamos y ella me dice que le hubiera gustado regresar el tiempo”, agregó Carmona.