Tras años de muerto, lanzan material inédito de David Bowie. El fallecido cantante vuelve a los “charts” y las plataformas digitales a 4 años de su muerte.

Sin duda los más felices tras esta noticia son los fans del desaparecido cantante, quien murió en Nueva York en enero de 2016 víctima de cáncer de hígado, mismo que le había sido diagnosticado 18 meses antes pero que prefirió callar.

Pues así, a cuatro años de su muerte llega un álbum con material inédito del músico británico el cual se podrá descargar en plataformas digitales a partir del 17 de abril.

En tanto, se informó que el formato físico de este nuevo álbum estará disponible en junio, según dio a conocer la página oficial del cantante.

El material lleva por título “ChangesnowBowie”, álbum que contiene nueve temas que nunca se han escuchado.

Además, también se incluyen las grabaciones de los ensayos que el músico hizo para su concierto en el Madison Square Garden, todos grabados y mezclados en Looking Glass Studios de Nueva York, en 1996.

David Bowie vuelve de la muerte

También se informó que la fecha en que el disco físico estará en las tiendas será el próximo 20 de junio, cuando se prevé que la emergencia sanitaria del coronavirus haya disminuido.

En tanto, el arte de este nuevo disco lo hizo el fotógrafo Albert Watson y es un retrato en blanco y negro de David Bowie.

Son embargo, desde hoy se puede escuchar la nueva versión de The Man Who Sold the Word.

Con información de Agencias

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.