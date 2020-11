昨年行われた「ユーリ!!! on ICE TVシリーズ一挙劇場上映」にて限定先行解禁を行った特報映像を公開しました。https://t.co/fgwcWo6R6p



We've added a teaser PV, which was exclusively released at last year's theatrical screening of Yuri!!! on ICE TV series, to YouTube. pic.twitter.com/tblADLgQBG