2. Call Me By Your Name (2017)

Si lo que buscas es una película romántica que te haga suspirar y llorar al mismo tiempo, ¡esta te encantará! Dirigida por Luca Guadagnino y escrita por James Ivory, está basada en la novela homónima de André Aciman y retrata la historia de amor entre Elio Perlman (Timothée Chalamet), un adolescente de 17 años, y Oliver (Armie Hammer), el asistente de su padre.