Toño Mauri en terapia intensiva debido a Covid-19. Esta tarde trascendió que el actor, cantante y socialité mexicano tubo que ser ingresado de emergencia…

La noticia sobre su estado de salud trasciende justo después de que el propio Toño Mauri revelara a través de un comunicado que tanto él y su familia habían dado positivo al Covid-19.

El positivo dentro de la familia habría causado sorpresa hasta entre ellos mismos, pues se explicó también que desconocían cómo podrían haberse contagiado pues habían permanecido aislados y tomado todas las medidas de higiene necesarias.

En tanto, durante una entrevista con “Despierta América” de Univisión, Toño Mauri dio a conocer también que era portador de Covid-19.

“Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil, la verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo, mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho”, confesó cantante.