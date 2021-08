Toni Costa abre su corazón sobre su relación con Adamari López

El bailarín español Toni Costa hizo fuertes revelaciones sobre su vida actual, incluyendo los ámbitos laboral y sentimental desde que se mudó a Estados Unidos. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Aquí te lo contamos!

El pasado jueves 19 de agosto, el famoso festeja su décimo aniversario de haberse mudado a los Estados Unidos, y lo festejó con un emotivo mensaje que compartió a través de Instagram.

“Ayer se cumplieron exactamente 10 años de mi llegada a USA, donde he conseguido lo inimaginable en mi vida, no cambiaría absolutamente nada de lo que me ha ocurrido aquí y si volviera 10 años atrás querría vivir lo mismo hasta ahora”, recordó el coreógrafo.

“No hace falta explicar mucho más ya que siempre he estado compartiendo muchísimos momentos especiales y únicos de mi vida“, concluyó Toni Costa.

No faltó que el bailarín especificara a qué momentos o experiencias se refería, pues varios usuarios puntualizaron que trató de Adamari López y la hija que comparten.

“¿Tu mayor regalo? Tu hija y Adamari”, “Si volverías a vivir otra vez estos últimos 10 años una vez me atrevería a decirte que vuelvas a conquistar a la madre de tu hija”, se lee en la sección de comentarios de dicha publicación.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la popular pareja, pues recordemos que hace un par de meses Costa y López anunciaron su separación tras 11 años y una hija juntos.

Esta noticia para nada ha influido en la dinámica familiar que mantienen; desde el día uno dejaron claro que su prioridad siempre será su hija Alaïa, con quien han vacacionado en sitios paradisiacos durante los últimos meses.

