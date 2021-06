Tomás Goros pensó que “no la contaría” tras su contagio por Covid-19

A solo unos meses de que el querido actor Tomás Goros superara las complicaciones derivadas de su contagio por Covid-19, el famoso reveló que su mayor miedo fue no volver a ver a su hijo.

En entrevista con Todo para la mujer, el actor de “Club de Cuervos” se sinceró como nunca sobre este duro episodio de su vida y narró cómo vivió su contagio desde que se enteró, hasta que fue internado.

“Estuve delicado, cuando te internan es que ya tiene una situación delicada, pero cuando te dicen que te tienen que intubar si la cosa se pone tremenda, tienes miedo, mucha zozobra de todo lo que ha pasado con gente que han intubado, hay quien lo ha librado y quien no“.

De acuerdo a sus declaraciones, el histrión contrajo el virus cuando acudió a Veracruz para la filmación de una película (“La Traición del Chiquito”).

“Estaba haciendo una película en Veracruz, allá había semáforo verde y tuve contacto con mucha gente. Estaba asombrado y emocionado que en Veracruz la gente me ama y me paran en cada esquina. Creo que tal vez algunos de los miembros de la película a lo mejor ya traíamos el virus y empecé a sentirme mal“, compartió.

A pesar de sus complicaciones, Tomás Goros se convirtió en parte de la estadística de pacientes que logró superar la enfermedad. En su mayoría, el actor lo atribuye a su sano estilo de vida.

“Quiero pensar que en gran parte lo que me hizo librar esto es que siempre he llevado una vida sana. He sido una persona que se alimenta bien, nunca he sido fumador, nunca consumo drogas, sí bebo, pero con medida. Mi cuerpo creo que respondió muy bien al tremendo trauma que es tener un virus, pero de todas maneras hay riesgo”, agregó.

Asimismo, Goros aseguró que una de sus mayores motivaciones durante el su recuperación fue su hijo de diez años.

“Otra gran fuerza fue mi familia, muy en especial mi hijo. Tengo un hijo de diez años y estuvo presente conmigo durante casi un mes que estuve en el hospital, era mi deber, mi responsabilidad, pienso que un niño tan chico necesita del apoyo de su padre. Él fue un gran motor para que yo luchara, por supuesto la familia que estuvieron presentes“, concluyó Tomás Goros.

