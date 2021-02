De pirotecnia a bailarines vendados, el cantante canadiense The Weeknd se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl, sumándose a la lista de estrellas con este gran honor.

No cabe duda que el intérprete de “Blinding Lights” dio mucho de qué hablar luego de su presentación en el juego más esperado de la NFL, Tampa Bay Buccaneers vs Kansas City Chiefs.

Abel Makkonen, mejor conocido como The Weeknd comenzó su presentación desde lo más alto del estadio. En la cima de un colorido escenario, el cantante interpretó sus más grandes éxitos.

La icónica escenografía y juego de luces acapararon la atención de los miles de asistentes al evento al inicio del medio tiempo.

The Weeknd interpreta sus más grandes éxitos en el Super Bowl

El artista empezó el show con su ya conocida canción “Starboy”. “The Hills”, “Can’t Feel My Face”, “I Feel It Coming”, “Save Your Tears”, “Earned It”, “House Of Balloons” y “Blinding Lights”, fueron los otros siete temas que pudieron escuchar en directo los más de 20 mil espectadores que acogió el evento

Luego de hablarse sobre posibles invitados especiales como Ariana Grande, Daft Punk e incluso Rosalía, el canadiense cumplió su promesa y cantó sus más grandes éxitos sin ninguna aparición especial en el escenario.

Te puede interesar:

Super Bowl: La fantástica interpretación de Eric Church y Jazmine Sullivan

Super Bowl LV: ¿Dónde ver el partido entre Bucaneros y Jefes?

En una reciente entrevista en la revista Billboard, el representante de The Weeknd, Wassim “Sal” Slaiby, dijo que el artista de Toronto gastó 7 millones de dólares de su bolsillo para que el espectáculo sea tal “como él lo imaginó”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen