The Weeknd es acusado de plagio por el tema “Call Out My Name”

El famoso cantante canadiense The Weeknd se encuentra en el ojo del huracán luego de que se anunciara que enfrenta una demanda por presunto plagio de la canción “Call Out My Name”.

Este miércoles trascendió que el intérprete de Starboy y su equipo técnico fueron acusados de plagiar varios elementos de una canción compuesta en 2015 por el dúo Epikker, integrado por Suniel Fox y Henry Strange.

Se trata del tema “Vibeking”, mismo que los denunciantes aseguran fue copiado por el artista que se presentó en el Super Bowl tres años más tarde.

Te puede interesar:

¿Andan? Captan a Angelina Jolie y The Weeknd en “romántica” cena

The Weeknd sobre la separación de Daft Punk: “Agradecido por ser parte del viaje”

“Ambas obras utilizan una métrica de 6/8, que no es muy común en la música popular. Ambas obras se tocan a un tempo similar. Y ambas obras utilizan características de la electrónica, el pop, el hip-hop, el rock y el R&B para lograr un sonido atmosférico y melancólico particular”, señaló el dúo.

Los demandantes sustentan su acusación señalando que el ingeniero de sonido PNDA, un estrecho asistente de The Weeeknd, recibió la canción “Vibeking” por medio de un correo electrónico en abril de 2015 y después confirmó que el artista la había escuchado.

Además, en la querella se pide como compensación todos los beneficios que “Call Out My Name” ha generado y solicitan como medida cautelar que The Weeknd no cante el tema en ningún concierto hasta que se resuelva el caso.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.