“The Walking Dead” terminará en la onceava temporada

Luego de 11 temporadas, la aclamada serie basada en novelas gráficas encontrará su fin, ésta última entrega durará 24 episodios que serán emitidos desde otoño del 2021 hasta principios de 2022.

Pero este universo de muertos vivientes no ha llegado a su final, pues una vez terminada la serie principal, comenzará la producción de un spin-off en que el foco narrativo caerá sobre Norman Reedus como Daryl Dixon y Melissa McBride como Carol Peletier. Dependiendo del éxito del proyecto, habría una serie de antologías de Tales From The Walking Dead, en el que cada episodio funja para experimentar el apocalipsis zombie desde la óptica de varios personajes aún sin explorar.

Hasta entonces… Seis episodios de la décima temporada serán producidos a finales de octubre para estrenarse a principios del 2021, mientras que Fear the Walking Dead comenzará a emitir su sexta temporada el 11 de octubre. The Walking Dead: World Beyond seguirá al final de la temporada 10 de The Walking Dead en octubre y nuevos episodios de Fear the Walking Dead con su primera temporada. Una película de TWD protagonizada por Andrew Lincoln como Rick Grimes está aún en desarrollo en Universal y Skybound.

