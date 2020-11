The Umbrella Academy tendrá tercera temporada

The Umbrella Academy se convirtió en una de las series predilectas de aquellos que buscaban nuevas experiencias visuales. Y el día de hoy se informó que la historia de la academia super heroica continuará.

Netflix confirmó por la mañana que la serie fue renovada para una tercera temporada, la cual que comenzará a filmarse a principios de 2021.

Como siempre, Netflix se lució con un nuevo anuncio. En esta ocasión, la plataforma reveló algunos detalles sobre el estreno de la tercera temporada de The Umbrella Academy y la expectativa crece pues apenas en julio de este año se estrenó la segunda temporada.

The Umbrella Academy Season 3 is officially happening! pic.twitter.com/Vg7jXrXwnV

They're not done yet!

A través de la cuenta de Twitter, el servicio de streaming confirmó con un par de imágenes que la nueva temporada es todo un hecho. “Ellos no han terminado todavía… ¡La temporada 3 de Umbrella Academy está sucediendo oficialmente!”, se lee en el tweet.

De acuerdo con NME, la tercera temporada de la serie llegará entre 2021 y 2022 pues la producción comenzará el próximo mes de febrero en Toronto, Canadá. Además, se ha confirmado que los miembros del reparto que regresarán serán Ellen Page, Tom Hopper, Aidan Gallagher, Ritu Arya, entre otros reconocidos actores y actrices del cast.

I heard a rumor… that you've been asking for these:

The Umbrella Academy profile icons are currently uploading to Netflix! pic.twitter.com/zEslXj5FQr

— Netflix (@netflix) November 10, 2020