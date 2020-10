The Mandalorian vuelve con una segunda temporada.

Din Djarin –o El Mando– y Baby Yoda llegaron hace un año a Disney+ para contar su historia. Para esta segunda temporada, a la producción se unió Rosario Dawson, quien interpretará a una de las últimas jedi con la llegada del Imperio Galáctico. Pero también regresará uno de los actores más queridos de la saga, Temuera Morrison, quien encarnó a Jango Fett. Sólo que ahora se pondrá el caso y el traje de el cazarrecompensas más importante de la galaxia, Bobba Fett.

Afortunadamente para fans mexicanos, la empresa anunció que su plataforma de streaming llegará a Latinoamérica el próximo 17 de noviembre. Justo a tiempo para subirnos a la conversación de Baby Yoda y compañía.

Pero mientras llega Disney+ a México y con ella las dos temporadas de The Mandalorian, en gran parte del mundo se estrenaron las nuevas aventuras de Baby Yoda y el Mando y por supuesto que los fans están vueltos locos. No sabemos si fue plan con maña, pero la conversación se centró en el pequeñín adorable, porque la casa de Mickey Mouse creó una animación con este personajazo cuando le das like a un tweet con el hashtag de la serie.

Y afortunadamente, nadie está haciendo spoilers sobre lo que pasa en estos 9 episodios. Al contrario, la gran mayoría solamente está festejando que este par regresó y a juzgar por lo que ya sabíamos, estarán con nosotros un buen rato. Pero mejor no les contamos más, a continuación les dejamos las mejores reacciones al estreno de la segunda temporada de The Mandalorian:

