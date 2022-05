The Mandalorian 3: CONFIRMAN el estreno de la tercera temporada de Disney Plus

The Mandalorian ha sido uno de los spin-off más exitosos de toda la franquicia de Star Wars y luego de sus 2 primeras temporadas Disney Plus, encargada de la producción de la serie, el servicio de streaming ha confirmado el estreno de la temporada 3.

Esta nueva historia de Star Wars tiene una temporalidad muy peculiar, pues nos sitúa justo entre la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, la primera temporada de The Mandalorian ocurre justamente 5 años después de los sucesos que se vieron en El Retorno del Jedi y presenta a un nuevo grupo de personajes.

The Mandalorian es un huérfano que fue rescatado a temprana edad por los mandalorianos que se convirtió en un pistolero solitario y cazarrecompensas acepta un trabajo fuera de registro de un cliente enigmático con conexiones imperiales, que le exige que viaje al planeta desierto Arvala-7.

Durante el viaje pasa por muchas aventuras y conoce a uno de los personajes favoritos de esta nueva etapa del universo creado por George Lucas, The Child, o mejor conocido como Baby Yoda.

La primera temporada de The Mandalorian fue estrenada el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos, debido a que en México aun no estaba disponible el servicio de Disney Plus fue hasta el 15 de noviembre de 2020 que se estrenó.

La segunda temporada llegó el 30 de octubre de 2020 cuando en México aún o llegaba Disney Plus. Ahora han pasado casi dos años desde que se dejó de saber de los nuevos personajes de esta serie, pero ahora el ratón a anunciado la llegada de The Mandalorian 3.

CONFIRMAN el estreno de The Mandalorian 3

Luego de la gran aceptación del público y del éxito de las primeras 2 temporadas de The Mandalorian, Disney Plus anunció en abril de 2020 que la temporada 3 estaba confirmada, sin embargo, la producción fue una de las miles de afectadas por la llegada de la pandemia y su producción se retrasó, antes se esperaba que el estreno fuera a principios de 2022, pero las cosas cambiaron.

Finalmente, luego de meses de incertidumbre The Mandalorian 3 ya fue confirmada y en su cuenta oficial anunciaron que será el próximo febrero de 2021 cuando veamos de nuevo en pantallas a baby Yoda.

¿Cuándo? Febrero 2023.

Febrero 2023. ¿Dónde? Disney Plus.

Filtran TRAILER de The Mandalorian 3

Apenas habían pasado un par de horas desde el anuncio oficial de Disney Plus de The Mandalorian 3, cuando en una cuenta en Twitter ya habían filtrado el trailer de la nueva temporada que según informó la plataforma de streaming se estrenará hasta principios del próximo año.