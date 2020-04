Thalía y Salma Hayek fueron “hipócritas” durante sepelio de María Félix

“Thalía y Salma Hayek tuvieron una actitud hipócrita al decir que María Félix era su amiga y asistir a los funerales” habría afirmado Raúl Velasco quien no acudió al velorio.

“Ese desfile de personalidades que asiste no tanto para manifestar su dolor, sino para que las vean, no va con mi forma de ser, por eso no fui al funeral”, indicó.