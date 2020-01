Thalía y el día que le dijeron ‘corrientona’ en programa

View this post on Instagram

Morre Gabriel Fernández, marido de María Antonieta de las Nieves, a Chiquinha do seriado Chaves Morreu neste domingo (15/09) Gabriel Fernández, marido da atriz María Antonieta de las Nieves, a Chiquinha do seriado Chaves. A informação foi confirmada pela atriz ao SBT. Principal locutor dos programas de Chespirito, no Brasil conhecido como "Clube do Chaves", Fernández estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no México, para tratar de uma pneumonia. A causa da morte ainda não foi divulgada. Ele e María Antonieta de las Nieves estavam casados há 48 anos. Juntos tiveram um filho, Gabriel Fernández.