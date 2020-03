Thalía sin ropa interior se muestra en sensual vestido de transparencias

Thalía sin ropa interior muestra casi todo. La cantante latina Thalía en Instagram con una foto dejó verse en un vestido de transparencias que dejó al descubierto su lado más sensual y presumió su hermosa y sensual figura. Te dejamos todos los detalles.

No es de extrañarse que Thalía cause revuelo en redes sociales, con sus locuras se ha convertido en la reina de Instagram y no hay día que no enseñe una nueva irreverencia. Sin embargo esto no es lo único que tiene para ofrecer la intérprete de “Amor a la mexicana” pues también tiene un lado sensual que mostrar.

Y como prueba está la más reciente fotografía que compartió en la cual deja ver su escultural figura en un vestido de transparencias color negro que no dejó nada a la imaginación.

Thalía sin ropa interior en Instagram

En la publicación la cantante se deja ver en dos fotos, la primera de perfil y la segunda de frente. “Me siento feliz, me siento fuerte”, fue el mensaje con el que acompañó su post.

La pieza dejó ver su perfil más sensual y demostró que a sus 48 años luce unas sensacionales curvas. La imagen fue compartida hace 13 horas y ya alcanza los 339 mil “me gusta” además de los miles de comentarios en donde la felicitan por su hermosa silueta.

El vestido de transparencias de Thalía está hecho para mostrar un perfil completamente desnudo, y evidencía que no trae ropa interior, mientras que el otro lado está cubierto delicadamente con una sombra negra que luce muy elegante.

Así Thalía se muestra sin ropa interior en esta foto de Instagram.

