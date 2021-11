Thalía revela su talento OCULTO y sorprende a todo Internet

La famosa cantante y actriz mexicana, mejor conocida como Thalía, nos ha cautivado con sus increíbles sencillos musicales, sin embargo, hay un talento que muchos aún no conocemos y que aquí te presentamos.

Como sabemos, la celebridad de 50 años de edad logró volverse internacionalmente famosa gracias a sus increíbles éxitos musicales, así como por su paso por las telenovelas mexicanas.

Actualmente Thalía se mantiene compartiendo una gran variedad de publicaciones en redes sociales en donde comparte videos e imágenes sobre su vida y su tiempo libre.

Conoce el asombroso talento que Thalía escondía

La cantante compartió recientemente un video en su cuenta oficial de Instagram en donde se observan los nuevos talentos artísticos que nos dejó impresionados a todos sus millones de seguidores.

En la grabación se observa que la actriz es ambidiestra y utiliza sus dos manos para hacer una hermosa pintura en donde se puede ver el rostro de una mujer.

Inicialmente la artista mexicana hace un dibujo al que posteriormente le agrega colores, hasta que poco a poco va incluyendo otros detalles, cautivándonos con su talento escondido.

“Ambidiestra en acción??Pintar me relaja demasiado. Y cuando lo hago con las dos manos al mismo tiempo me hace enfocarme en el presente y me saca del estrés de la mente. A ti te gusta pintar? Compárteme tus trabajos!” se lee en la reciente publicación.

Lo que más nos causó asombro fue que Thalía utilizó las dos manos para pintar, cuando la mayoría de las personas solo puede utilizar una y no solo eso, sino que el resultado fue increíble.

Aquí puedes ver el video completo: https://www.instagram.com/p/CWUfO5Pg8zC/