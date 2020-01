Thalía muestra su piel de porcelana a sus 48 años

Conductora critica a Joaquin Phoenix por su labio leporino, por lo que ha sido señalada tras burlarse del actor nominado al Oscar como Mejor Actor.

La conductora de televisión en Estados Unidos Wendy Williams criticó a Joaquin Phoenix por su labio leporino, por lo que en redes sociales la han tachado de grosera.

Así como de insensible y majadera, tras haber imitado al actor nominado al Oscar como Mejor Actor por si interpretación en el ‘Joker’.

Ella trató de imitar al actor cuando se encuentra rasurando:

“Cuando se rasura el bigote, tiene una línea arriba del labio. ¿Cómo se le dice? Labio leporino. Y está así. No, yo lo encuentro bastante atractivo”, comentó.

For a solid 10 seconds she used her finger to mimic a cleft lip while the audience laughed. Imagine how my 5 year old would take it if he saw it? @WendyWilliams

I only speak on it bc I’m personally informed and educated on the topic. #bebetter Do work Twitter pic.twitter.com/whfBbCVZE4

