¿Thalía extraña su vida normal?, odia la cuarentena

View this post on Instagram

De las cosas que más extraño hacer en estos días al quedarnos en casa,es conectar mis montañas. Estas imágenes me traen esperanza y me devuelven la paz en esta incertidumbre por la que TODOS estamos pasando. Así que si en algún momento sientes angustia,ansiedad,impasibilidad, miedo,frustración y lo que se acumule día tras día en tu casa, solo rescata de tu mente,los momentos que te dan felicidad y te llenan de vida! Piensa en ellos como si estuvieras ahí,presente,sintiendo,oliendo y viviendo cada emoción y sensación.Estos ejercicios de “meditación en imágenes” son una poderosa herramienta en estos días. Así que sueña en que en un futuro no muy lejano,estarás haciendo las cosas que tanto amas y que tanta felicidad traen a tu vida! Y de paso, date una GRAN palmada en la espalda felicitándote por el esfuerzo que día a día demuestras en este confinamiento en casa. Bravo guerreros! Al pie del cañón! A cuidarnos los unos a los otros! Dios nos bendiga amores! 💖🙏🏼 #quedateencasa #stayhome