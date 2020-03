Thalía explota en redes por desinformación del coronavirus en México. Con celular en mano, la cantante criticó un vídeo oficial en el que se invita a la población mexicana a salir.

El coronavirus ha cobrado miles de vidas en Italia, China y Estados Unidos, de hecho, recientemente se informó que la cifra de muertos en Nueva York asciende a mil 500.

Por ello un vídeo donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invita a las familias a salir a comer a los “restaurantes” y las “fondas”, enfureció a la cantante mexicana que radica en los Estados Unidos.

La información oficial no gustó a la cantante quien respondió por vídeo en sus cuentas de Twitter e Instagram donde posteó sus declaraciones con un carácter molesto y poco visto en ella.

Mientras en el vídeo el presidente pedía salir pues el avisaría a la población cuándo no deberán salir, Thalía replicó enojada:

“No, no está bien salir agrupados, no está bien salir. Los profesionales de la salud nos han indicado que tenemos que estar solitos… no por favor señores, por qué no debemos salir, porque no sabemos si estamos infectados o no y podemos propagar el virus sin siquiera saberlo, recuerden puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas, pero también hay personas infectadas que no van a desarrollar síntomas visibles”.

