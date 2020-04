Thalía está “frustrada” con las tareas de sus hijos. Al parecer la cantante representa a millones de mamás con el mismo sentimiento…

La también actriz siempre se ha mostrada abierta en cuanto a su vida privada, en esta ocasión mostró su frustración con las tareas de sus hijos.

Lo sabemos, ella es una de las estrellas que más interactúa con sus fanáticos a través de las redes sociales.

De ahí que no sorprendió que revelara que, -al igual que muchas madres-, se encuentra sufriendo los estragos de ayudar a sus hijos con las clases en línea.

Y es que debido a la pandemia del coronavirus y la cuarentena preventiva que se vive en Estados Unidos, ha tenido que incursionar en las nuevas tecnologías escolares y ayudar a sus retoños para cumplir con sus tareas.

Así, la cantante mexicana narró los dilemas que ha enfrentado para poder cumplir esta labor.

“Corazones de melones, yo estoy un poco frustrada, porque mis hijos y el sistema de aprendizaje en línea es un poco complicado para mí”, dijo.

“Tengo que imprimir muchos papeles para la escuela de los niños y de pronto la computadora o el teléfono móvil con la impresora no hacen conexión y se conecta de pronto la impresora al wifi, de pronto se desconecta, y luego no quiere imprimir, y luego imprime, y luego no, y yo ya no puedo más porque se me está friendo el cerebro”, añadió.