Thalía envía contundente mensaje de empoderamiento a la mujer: “Dueña y señora de su cuerpo”

La cantante mexicana Thalía tomó acción a través de sus redes sociales, y envió un contundente mensaje sobre el empoderamiento femenino; te contamos lo que dijo.

En una publicación con varias fotografías y un extenso mensaje, la actriz reconoció el valor de la mujer e hizo un llamado para detener la violencia contra ella.

“Decir que una mujer se tiene que comportar de cierta forma para que se distinga y sea catalogada como dama, es un pensamiento demasiado limitado”, comenzó la intérprete de Amor a la mexicana.

Por el contrario, recalcó que los tiempos han cambiado y la mujer debe reconocida como lo que es: un ser libre, pensante y capaz de decidir lo que quiere, sin que nadie le diga lo contrario.

“La mujer es dueña y señora de su cuerpo, intelecto y poder. La mujer lo es todo en un solo cuerpo, en ella está contenido el universo mismo lleno de constelaciones ilimitadas”, dijo.

Thalía hace un llamado de apoyo y unión a las mujeres

Además, aseveró que no importa el camino o las decisiones que la mujer elija, eso no la hace más, ni menos que las demás.

“Yo soy dama, madre, esposa, empresaria, CEO respetada de mis compañías; soy cantante que igual puede interpretar canciones de amor y desamor, como canciones llenas de contenido sexy y provocativo“, escribió.

La cantante de No me acuerdo indicó que es momento de el cambio real, pero para ello se necesita la unión de todas, y no solo “de dientes para afuera”.

“Son tiempos de cambio y de un cambio acelerado e imparable en el cual todas estamos de pie, hombro con hombro, mano con mano en esta unión imparable. 💪🏻”

“Aprendamos a ser más prudentes antes de hablar y no ‘respetar a la mujer’ solamente de dientes para afuera”, se lee al final de la publicación que ha recaudado poco más de 500 mil comentarios.

