Thalía confesó que tiene un trastorno mental

Me everyday life! Lol OCD Virgo here. 🤣 La mayor parte de mi vida he vivido controlando el #trastornoobsesivocompulsivo que desde joven fui desarrollando. No por nada mi gente más cercana me llama #howardhughes. Han sido años de control mental y analizar detonadores emocionales para controlar esta compilación. Lavarme las manos constantemente, abrir y cerrar las llaves del agua, tocar las manijas de las puerta con un papel y un sin fin de rituales de limpieza, han sido una constante para mi. 😜 Tranquilos, la obsesión causa angustia y estresa. Solo sé consciente de tu entorno, lávate tus manos frecuentemente o usa tu Purell y evita tocar superficies metálicas en lugares públicos. ¡Evita lugares públicos! En tu hogar, limpia las superficies donde más contacto se tenga, limpia manijas de puertas, escudados, llaves de agua, mesas donde se come o juega y limpia los teléfonos de casa y celulares o tabletas 3 veces al día por tanto contacto que tenemos con éstas. Trata de organizar esto en una rutina diaria o pon una alarma para recordarte estos cuidados diarios. 😉 Todo con paz y tranquilidad, pero con precaución y consciente del cuidado de TODOS. ¡Ánimos guerreros! Juntos todos nos cuidamos. #flattenthecurve