Tenoch Huerta será un villano en Black Panther II.

Después de interpretar a Alfredo Ríos Galeana, Rafael Caro Quintero y Blue Demon. El actor mexicano Tenoch Huerta está confirmado como un villano en Black Panther II. Una espera secuela del Universo Cinematográfico de Marvel que inicia filmaciones en julio del 2021.

The Hollywood Reporter confirmó que Marvel Studios arrancará el proyecto en la ciudad de Atlanta, Georgia en el mes de Julio.

El sensible fallecimiento de Chadwick Boseman cambió los planes para este proyecto cinematográfico. Ya que las grabaciones iniciales debieron empezar en marzo del 2021. Más allá de éste aumento del reparto, lo único confirmado por Marvel Studios es que no se recreará el rostro digitalmente. Es decir, no se utilizará una herramienta digital para insertar el rostro del difunto como sucedió en The Crow o Street Fighter u otras cintas.

Letitia Wright, Winston Duke, Lupita N’yongo y Angela Basset volverán a la secuela de la cinta de 2018. Tenoch Huerta empezaría el rodaje de julio a diciembre de 2021.

Black Panther II contempla su estreno para el día 6 de mayo de 2022, pero esta fecha podría cambiar de acuerdo a como se desarrollen los rodajes. Los cuales se vieron afectados por la crisis sanitaria derivada del brote de COVID-19 en el mundo.

