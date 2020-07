Televisa deja sin trabajo y sin exclusividad a Silvia Pinal. Su hijo Luis Enrique Guzmán dio a conocer que desde hace dos meses la diva del cine mexicano ya no ha recibido ingresos…

Al parecer continúan las afectaciones económicas en la industria del entretenimiento, principalmente en la compañía de televisión, Televisa, pues se ha revelado que le retiró su exclusividad a la diva del cine mexicano, Silvia Pinal.

Esto fue dado a conocer por su hijo Luis Enrique Guzmán en entrevista con el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, quien afirmó que después de tantos años de trabajo y de tanto aportar a la mencionada empresa, esta optó por retirarle su exclusividad aún cuando en su contrato se maneja como vitalicia.

“Han pasado dos meses que no le hacen caso, no le han dado su exclusividad. Mi mamá es uno de los pilares de esa empresa, ha dejado sangre, sudor y lágrimas en los foros, ha sido su casa, se me hace extraño que nada más porque no está el ‘Tigre’ vigilando le hagan ese tipo de groserías”, señaló.