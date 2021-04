Tratamiento psicológico, una disculpa pública y una compensación económica a la modelo Tefi Valenzuela, eran las condiciones para que Eleazar Gómez obtuviera su libertad condicional. A unos días del veredicto, la peruana afirma que no ha recibido ni un peso del actor… ¿regresará a la cárcel? Aquí te lo contamos.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, quien destapó la detención de Eleazar en noviembre de 2020, el actor se comprometió a pagar 420 mil pesos mexicanos (poco más de 20 mil dólares) en tres pagos.

Sin embargo, Tefi Valenzuela ha salido públicamente a asegurar que no ha recibido ningún pago por parte de Eleazar.

Si bien muchos han especulado que la agraviada llegó a un acuerdo con el actor, ella ha dejado claro en reiteradas ocasiones que hubiera preferido otro veredicto.

Tefi Valenzuela está inconforme con la resolución de su caso

Recordemos que la semana pasada se filtró un video de la audiencia de Eleazar Gómez. El él, se puede ver a Stephanie Valenzuela en un mar de lágrimas en el interior del juzgado mientras explica por qué Eleazar Gómez debe ser castigado.

“Según yo, tendría que haber un juicio donde se tenga una sentencia y salga culpable, que eso es lo que para mí era justicia, según las leyes mexicanas”, se escucha decir a la peruana.

“No siento que se esté haciendo justicia, si él no va a salir culpable, no va a recibir una sentencia, él va a venir a firmar una carta y dinero, ¿realmente sienten que eso es lo que las víctimas sienten que es justo?”, agregó.

A pesar de las declaraciones de la modelo, aún se desconoce si Eleazar Gómez enfrentará algún otro cargo por el incumplimiento del proceso para su libertad condicional.

