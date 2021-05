¿Te acuerdas de él? Mickey Santana de “Cómplices al rescate” abre cuenta de OnlyFans

Mickey Santana incursiona en OnlyFans.- No todos los actores y cantantes que iniciaron su carrera a una temprana edad decidieron continuar en el mundo de la farándula; sin embargo, con la incursión de distintas plataformas digitales se han mantenido vigentes.

Tal es el caso de Mickey Santana, quien participó en la famosa telenovela juvenil “Cómplices al rescate”, hizo su gran regreso al ojo público de una manera muy “reveladora”.

Con una una imagen en blanco y negro donde se logra ver su trabajado abdomen, Santana reveló que se sumaría a la ola de influencers que abren su cuenta en OnlyFans.

Los seguidores del histrión no tardaron en compartir su emoción ante la inesperada noticia; aunque no faltó quien “lamentó” la decisión de Mickey Santana.

“Siempre fuiste me crush de niño, toma mi tarjeta y haz lo que quieras, che guapo“; “Como recuerdo tu personaje de Gilberto… Me gustó mucho”; “Guapísimo, claro que me suscribo”, son solo algunos de los comentarios que llenaron la publicación.

Mickey Santana y trayectoria artística

A pesar de haberse alejado de los reflectores, Santana participó en varias telenovelas infantiles al lado de personalidades como: Belinda (Amigos por Siempre y Cómplices al rescate) y Diego Boneta (Alegrijes y Rebujos).

Sorpresivamente, tras su inminente éxito en telenovelas infantiles, en desapareció en 2011. No obstante, se le veía con sus ex compañeros en redes sociales en donde llamó la atención por su cambio de look.

