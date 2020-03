Taylor Swift tenía razón: Se lanzan contra Kanye West y Kim

Taylor Swift tenía razón. Este viernes por la noche se filtró la llamada completa que tuvieron Taylor Swift y Kanye West hace unos años, en donde él aseguró que sí le avisó a la cantante que iba a salir en una de sus canciones. Sin embargo no se sabía la versión completa hasta ahora y en redes se dieron cuenta que Kanye West y Kim no estaban siendo muy honestos.

Corría el año 2016, Kanye incluyó en su tema “Famous” la cita “I made tat b*tch famous” que hace referencia a la cantante. Él aseguró que había llamado a Taylor para pedirle su aprobación y ella lo negó. Kim salió a mostrar una pequeña prueba de la conversación, sin embargo los escasos minutos no se comparaban con la llamada de casi media hora.

El el video Kanye trata de convencer a Taylor de que quiere hacer una canción para generar controversia y que para él es importante que ella lo aprueba pues tiene millones de seguidores. Luego de dar muchas vueltas le dice la frase previa: “creo que Taylor me debe sexo” pero no la que finalmente salió.

La conversación que se filtró le da la razón a Taylor, quien años atrás fue atacada por el video que Kim lanzó en donde parecía que ella estaba de acuerdo con la cita, cuando en realidad se trataba de un contexto completamente diferente.

The real phone call between Taylor Swift and Kanye West leaked.#TaylorToldTheTruth#KanyeWestIsOverParty

pic.twitter.com/vgd7OlnTLU

