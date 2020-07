Taylor Swift sorprende con álbum nuevo. Mientras que otros artistas hacen una enorme campaña publicitaria para promocionar el lanzamiento de su nuevo material, Taylor Swift hace las cosas un poco más discretas y elegantes. Y es que la cantante anunció en sus redes sociales que su nuevo álbum estará disponible esta misma noche.

A través de un tuit que ya ha sido compartido más de 240 mil veces, dio la noticia a sus seguidores, quienes quedaron sin palabras tras la noticia y ahora no pueden esperar a la media noche para ver el video musical y el nuevo material de la cantante.

A la par Taylor compartió el arte que acompañará esta nueva etapa de su carrera artística. Las imágenes lucen muy diferentes a lo que había presentado con Lover.

Surprise 🤗 Tonight at midnight I’ll be releasing my 8th studio album, folklore; an entire brand new album of songs I’ve poured all of my whims, dreams, fears, and musings into. Pre-order at https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/4ZVGy4l23b

— Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020