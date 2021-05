Tatiana revela que sufrió abuso sexual en su matrimonio con Andrés Puentes

Si bien Tatiana es un ícono de la alegría para los niños, ha pasado por momentos que la han marcado y no precisamente para bien. Tal es el caso de su matrimonio con Andrés Puentes, así lo dio a conocer en una entrevista reciente. ¡Sigue leyendo para conocer los detalles!

En una charla con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Tatiana se sinceró sobre el “infierno” que vivió durante su matrimonio con Andrés Puentes.

La cantante aseguró que debió prestar atención a los focos rojos que se presentaron desde el que le pidió matrimonio: “De algo de lo que me he arrepentido es no hacerle caso a mi intuición, me pidió matrimonio en una fiesta con todos sus amigos que eran policías, como abogados y gente mayor, de su edad, sus amigos”.

El tormento de Tatiana comenzó cuando su entonces pareja la violentaba emocional y verbalmente, diciéndole “que yo había tenido éxito gracias a que mi mamá se había echado a todo mundo, que yo no tenía talento, sólo era una cara bonita, y que él me iba a llevar al estrellato más allá de los palenques y de las discotecas”.

“Y te lo crees, te lo acabas creyendo; muchas situaciones en las que te tiene aterrorizada y luego te da flores. Te hace una relación codependiente. Es terrible”, agregó la famosa de 52 años.

Tatiana asegura que la mamá de Luis Miguel murió ahogada en Europa

Tatiana posa en traje de baño y sorprende al mundo

La famosa Tatiana se sinceró ante Gustavo Adolfo Infante

Sin embargo, la bomba estalló cuando “la reina de todos los niños” reveló que su ex esposo, Andrés Puentes, abuso sexualmente de ella durante su matrimonio.

“Sí (abusó), pero lo que más dolía era lo emocional, porque lo emocional, como ves, sigue estando ahí. Sí (me obligó a tener intimidad), pero también manipulación de esa manera; sabía por dónde, sabía cómo”, indicó.

Además, Tatiana detalló que la violencia traspasó su vida personal y afectó su ámbito laboral, pues recordemos que Andrés Puentes manejaba la carrera de la cantante.

“Llevó mi carrera agresivamente: intimidando, humillando, con golpes, con violencia. Entonces me cierran las puertas de todos lados; me quedó con una niña de 8 meses y mi carrera de cantante truncada“, concluyó.

Checa la entrevista completa aquí:

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.