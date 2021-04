Con el estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, resurgen las teorías sobre el paradero de la madre del cantante; y Tatiana se sumó a la polémica tras revelar que Marcela Basteri falleció hace años de una manera trágica. ¡Aquí los detalles!

En una entrevista con el programa Ventaneando, “La Reina de los Niños” aseguró que la modelo italiana murió hace algunos años, y detalló cómo sucedió.

“Se sabía que había muerto en una fiesta en Italia o en España, no me acuerdo, en una alberca. Es lo que yo sé, de lo que me enteré”, dijo.

Asimismo, explicó que el propio Luisito Rey, padre del cantante, le pidió a ella y a su madre que cuidaran de su hijo menor, Sergio, durante un vuelo de Madrid a México.

Tatiana revela lo que sucedió con Marcela Basteri

Por esta razón, la también actriz cree que para ese entonces Marcela ya había perdido la vida: “Yo creo que ya estaba muerta Marcela, pero se nos hizo muy raro que iba sin su mamá hacía México.”

“Luisito Rey nos vio en el aeropuerto y nos dijo que nos tenía que pedir un favor muy grande, que si podíamos cuidar a Sergito mientras vuela para México. Cuando aterrizamos ya estaban esperándolos, no me acuerdo quién”, agregó.

En cuanto se le cuestionó cómo estaba tan segura de ese hecho, la intérprete de “Pim pon” señaló que para ningún artista es un secreto el paradero de Basteri.

“Todos sabemos que no está viva, es un secreto a voces en el medio artístico, de la gente importante de la televisión y de las revistas se sabía eso”, concluyó.

