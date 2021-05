Tanque de oxígeno y taquicardias: así vivió Lety Calderón los efectos de la vacuna anticovid

La reconocida actriz Lety Calderón sorprendió a más de uno al narrar cómo vivió los efectos de la vacuna contra Covid-19, que se aplicó hace unos días, ¡aquí te contamos los detalles!

En entrevista con el programa Sale el Sol, Lety confesó que el antídoto no le dio tregua y sufrió varios síntomas: “En la noche me empezó a doler un poco el brazo, pero ya no pude ni cenar porque me empezaron a dar náuseas y taquicardia, y pues me dio miedo, la verdad”.

Sin embargo, indicó que dicha reacción no la detendrá de acudir por la segunda dosis: “El brazo ya no lo podía mover, y de hecho en 15 días ya voy a regresar a la segunda dosis, ni modo, si me vuelve a dar reacción pues ni modo“.

Tras sus declaraciones, el programa de “El Gordo y la Flaca” se acercó a la protagonista de “La Indomable” para platicar sobre su estado de salud actual.

Lety Calderón detalló que lamentablemente tuvo que recurrir a la respiración asistida por medio de un tanque: “Me sentí muy mal, el primer día en la noche tuve taquicardia, que fue lo que a mí me asustó, porque dije ‘Ay,¿ por qué taquicardia?’, me daba miedo dormirme, me dormí casi a las ocho de la mañana porque dije ‘Me va a dar un infarto‘”.

Lety Calderón ya se encuentra estable

Tras sus inesperadas declaraciones, la famosa compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, mediante el cual dejó claro que se encuentra mucho mejor.

“Sí, con reacción a la vacuna. Lo bueno es que tengo doctor en casa“, escribió en una fotografía donde se puede ver a su hijo Luciano con un bata de médico.

