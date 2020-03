¿Tania Ruiz y Peña Nieto rompieron?, este vídeo sería una prueba. Al parecer la pasión entre la parejita terminó y ahora cada quién estaría retomando su vida.

Ha sido el hermano de la socialité Tania Ruiz Eichelmann, Gerardo,quien habría dejado entrever que la modelo ya no es novia del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

¿Cómo?, en entrevista con el programa “Suelta la Sopa”, Gerardo informó que Tania está pasando la cuarentena en la Ciudad de México (CDMX) con su hija.

Tajante, Gerardo aseguró que Tania sólo está con su hija, “como debe ser”:

Sin embargo, cuando el reportero de ‘Suelta la Sopa’ le preguntó al hermano de Tania Ruiz sobre el paradero del expresidente de México, dijo no saber nada de él, pues no mantienen comunicación.

“No sé nada de él, no he hablado con él, seguramente también está en cuarentena”.

Por la forma de responder de Gerardo, el reportero dudó de si la pareja aún está junta, por lo que le preguntó si Tania y Enrique continúan en contacto.

El hermano de la modelo aseguró que sí, pero que a él no le interesa saber nada sobre el expresidente:

“Sí están en contacto pero cuando le hablo a Tania le pregunto por ella y mi familia que es lo que me importa la verdad. Con él, no le he marcado, seguramente está bien”.