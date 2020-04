Tania Ruiz así lucía cuando era niña, ternurita

View this post on Instagram

Feliz Día del niño interior a todos!!! (Yo de chiquita) Mi niña, Mi Vida, Mi Princesa, Mi Prioridad, Mi Fuerza, Mi amor eterno!! Te abrazo!!! Me abrazo 🤗!! Porque somos una👩‍❤️‍💋‍👩 junto con Dios. Que gran camino!! 32 años y todo lo que hemos recorrido y construido juntas. Gracias por tenernos siempre !! Hoy te aplaudo 👏🏻👏🏻👏🏻y todos los días lo haré 👏🏻👏🏻👏🏻. Solo puedo admirarte y aunque la hayamos pasado muy duro muchas veces🥴☹️😫😰🥺. Siempre creímos juntas que todo iba a estar bien y todo esta bien❤️. Has sido muy valiente y fuerte🙌🏻!! Pero nuestra gran tarea juntas la hemos hecho muy bien y la seguiremos haciéndo. Esa luz🌟 que siempre nos damos a nosotras mismas. Solo acuérdate siempre que lo que toca el alma nunca se olvida y que nadie te amara tanto como TE AMO YO ❤️.