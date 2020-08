¿Tania Rincón regresa a Tv Azteca? Exhiben problemas. Hace dos semanas salió a la luz una discusión entre la conductora Tania Rincón y Magda Rodríguez, productora del programa Hoy y Guerreros 2020.

La tensión entre estas dos mujeres se desarrolló por que el jueves pasado Magda le comentó a Tania Rincón de una entrevista que quieren realizar por su segundo embarazo, además de que sería presentado en el programa de Hoy como exclusiva.

Cuando la asistente de Magda le llevó el recado a Tania, ella estaba con su esposo, a quien no le gustaban las cámaras ni la televisión, por lo que llegaron a un punto en donde decidieron negarse a hacer tanto “circo” para tener audiencia en el programa.

Desde que la presentadora hizo público su segundo embarazo, fue una gran noticia en las redes sociales, además se dice que fue un buen “aprovechamiento” para la producción de Guerreros 2020 para subir la audiencia.

“Tania ha de estar que no ve la suya de arrepentirse por haberse ido de TV Azteca” comentó la misma fuente. “Después de ‘Guerreros’ a ver si no la terminan congelando por no cumplir con la expectativa que se tenía”.